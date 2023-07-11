I like lizards. They have an attitude, and they act all cool. I especially like the fact that they eat ants and spiders.
And I like them best when they stay outside.
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