I like lizards. They have an attitude, and they act all cool. I especially like the fact that they eat ants and spiders.

And I like them best when they stay outside.

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