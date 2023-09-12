Firewise Fact Sheet
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A publication from the Insurance Institute for Business & Home Safety in partnership with Firewise USA. Firewise has gotten the attention of home insurers. Some require a certificate from a home has been firewised.

While Rim Country has avoided any major wildfire in the area this year, officials say the fire season has now become a year-round threat and residents need to be ready.

“So far this year, we have been lucky by avoiding a major wildfire in our area,” said Bob Decker, communications director for the Rim Country Wildfire Awareness Team, or RIMWAT.

Contact the reporter at mnelson@payson.com

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