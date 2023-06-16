The state of the Payson Public Library entrance didn’t please the High Country Garden Club Beautification Committee, so they decided to do something about it.

With the support of Lead Librarian Emily Linkey and fellow librarian Sianee Hawkins, five garden club members met up on a Wednesday in early June to renovate and beautify the front of the library by planting a garden.

Contact the reporter at mnelson@payson.com

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