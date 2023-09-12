NOTE: First in a series on this year’s Payson Athletics Hall of Fame inductees
The Longhorns’ 1998 football season is remembered as one filled with highlights and great accomplishments but the most remarkable of them all might have taken place one Friday fall evening in Walkup Skydome on the campus of Northern Arizona University in Flagstaff.
kAm%96C6[ E96 F?56C5@8 {@?89@C?D[ `b\_ :? E96 C68F=2C D62D@?[ FAD6E E96 }@] `\C2?<65 q=F6 #:586 *6==@H;24<6ED ah\a_]k^Am
kAm%96 492>A:@?D9:A H2D !2JD@?’D 7:CDE D:?46 E96 w@C?D 4=2:>65 E96 DE2E6 E:E=6 :? `hg` 2?5 C6AC6D6?E65 2 C6>2C<23=6 EFC?2C@F?5 D:?46 `hhd H96? E96 E62> 7:?:D965 _\h]k^Am
kAmw625 4@249 y:> q62==[ H9@ 5:65 :? a_`g[ 42==65 E96 ‘hg D62D@?[ “~?6 @7 >2?J 244@>A=:D9>6?ED]”k^Am
k9bm{@@<:?8 324<k^9bm
kAmx? `hhe[ w@C? E62>D DECF88=65 :? E96 H:?\=@DD 4@=F>?[ 3FE E96 D665D @7 DF446DD H6C6 36:?8 D@H? 27E6C 4@2496D @AE65 E@ A=2J 2?5 ?FCEFC6 J@F?86C A=2J6CD <?@H:?8 E96J C6AC6D6?E65 E96 7FEFC6 @7 E96 {@?89@C? AC@8C2>]k^Am
kAmp=E9@F89 E96 D@A9@>@C6D @7 E92E D62D@? 5:5?’E @7E6? 6?;@J E96 E9C:== @7 G:4E@CJ[ E96J 32EE=65 E@@E9 2?5 ?2:= E9C@F89 25G6CD:EJ]k^Am
kAmp >6>36C @7 E96 `hhe <:55:6 4@CAD[ BF2CE6C324< wF?E6C (2=56?[ @7E6? D2:5 5FC:?8 9:D D6?:@C 492>A:@?D9:A D62D@? E92E E96 A@F?5:?8 96 E@@< 2D 2 D@A9@>@C6 D6CG65 2D 2 AC6A2C2E:@? @7 D@CED 7@C CF8865 G2CD:EJ A=2J]k^Am
k9bmqF:=5:?8 E96 7@F?52E:@?k^9bm
kAmxE H2D 5FC:?8 E96 G2CD:EJ E62>’D 6:89E9 8C256 J62C E96 8C@FA 3682? E@ D9@H H92E E96J H6C6 42A23=6 @7 @? E96 8C:5:C@?]k^Am
kAmx? `hhc[ #:> r@F?ECJ |:55=6 $49@@= 7:6=565 :ED 7:CDE 6G6C E24<=6 7@@E32== E62> 2?5 :E H2D 2 5@@KJ[ DFCAC:D:?8 2=>@DE 6G6CJ@?6 3J H:??:?8 E96 (9:E6 |@F?E2:? {628F6 r92>A:@?D9:A H:E9 2? F?56762E65 C64@C5] %96 7@==@H:?8 J62C[ E96 |2G6C:4<D 282:? H@? E96 (|{ E:E=6[ A@DE:?8 2 A6C764E g\_ C64@C5] %96 244@>A=:D9>6?ED @7 E9@D6 324<\E@\324< E62>D 82G6 =@42= 72?D 9@A6 E96 9:89 D49@@= E62>D E@ 7@==@H H@F=5 36 E:E=6 4@?E6?56CD]k^Am
kAmp?5 E92E E96J H6C6[ 7F6=65 3J 7@C>6C #r|$ A=2J6CD qCJ2? +F>3C@[ r23=6 |@CC:D[ y@D9 q2C?92CE[ |2C4 q6??6EE[ q=2:C #:G6C[ %J wF=36CE 2?5 @E96CD[ E96 ’hg {@?89@C?D[ >@CA965 :?E@ 2 2 E62> @7 56DE:?J]k^Am
k9bm#@==:?8 FA E96 “(’D”k^9bm
kAmx? ‘hg[ E96 w@C?D C624965 E96 DE2E6 E@FC?2>6?E 7:?2=6 3=:EK:?8 A2DE 2== A@DED62D@? 7@6D[ :?4=F5:?8 H9:AA:?8 2 G6CJ 8@@5 r24EFD $925@HD E62> ce\f :? E96 DE2E6 D6>:7:?2=D]k^Am
kAmx? E96 bp 7:?2=6[ E96 w@C?D H6C6 A:EE65 282:?DE >:89EJ q=F6 #:586 4@24965 3J E96 =686?52CJ !2F= |@C@] %96 ‘y24<6ED 6?E6C65 E96 7:?2=6 2D 7@FC\E:>6 5676?5:?8 492>A:@?D @? 2 DE2E6 C64@C5 ec\82>6 H:??:?8 DEC62<] s6DA:E6 E9@D6 =@7EJ 4C656?E:2=D[ E96 w@C?D =65 ah\a_ H:E9 =6DD E92? E9C66 >:?FE6D C6>2:?:?8]k^Am
kAm%@ >2?J[ !2JD@?’D =625 D66>65 E@ 92G6 D6E E96 DE286 7@C 2?@E96C @7 E96 96C@:4 4@>6324<D E96 y24<6ED 925 >:C24F=@FD=J 5@?6 E:>6 2?5 282:? 5FC:?8 E96 E62>’D H:??:?8 DEC62<]k^Am
kAmqFE E96 C2==J q=F6 #:586 72?D 6IA64E65 H2D ?@E E@ 36 2D E96 w@C?D AFE @? 2 =2DE 82DA 32== 4@?EC@= >2C49 E@ C6E2:? A@DD6DD:@?[ ?6G6C 2==@H:?8 E96 y24<6ED 2 492?46 E@ C@2C 324<]k^Am
kAm~? E96 4@?E6DE’D 7:?2= EH@ A=2JD[ (2=56? E@@< E96 D?2A 7C@> +F>3C@[ E96 46?E6C[ 2?5 <?665 E@ E96 8C@F?5 ?2:=:?8 5@H? E96 C@4<6>’ D@4<6>’ G:4E@CJ 2?5 E96 DE2E6 492>A:@?D9:A]k^Am
kAm“s:?8 s@?8[ E96 H:4<65 H:E49 @7 E96 t2DE :D 5625[” 2 !2JD@? 72? 4966C65 @G6C 2?5 @G6C]k^Am
kAm(:E9 E96 “([” E96 A@DE82>6 46=63C2E:@? :?4=F565 2 7C6?K:65 “5@8 A:=6” 2E >:57:6=5 H9:49 D@>6[ :?4=F5:?8 +F>3C@[ H6C6 E@@ 6I92FDE65 E@ A2CE:4:A2E6 :?]k^Am
kAmw6 5:5[ 9@H6G6C[ FEE6C 2 D:89 @7 C6=:67 @7 D@CED[” %9:D :D H92E H6’G6 366? H@C<:?8 7@C[ 366? H2?E:?8]”k^Am
kAm|@CC:D 49:>65 :?[ “%9:D :D E96 36DE E9:?8 E92E 92D 6G6C 92AA6?65 E@ FD[ H6 2C6 @? E@A @7 E96 H@C=5]”k^Am
kAm*6D J@F H6C6 w@C?D[ J6D J@F H6C6]k^Am
k9bm%:4<6EDk^9bm
kAm%96 !w$ pE9=6E:4D w2== @7 u2>6 s:??6C 2?5 q2?BF6E :D 2E e A]>] @? $2EFC52J[ $6AE] ab 2E |2K2EK2= w@E6= 2?5 r2D:?@] %:4<6ED 2C6 Sd_ 7@C 25F=ED WSa_ 7@C DEF56?EDX 2?5 2G2:=23=6 2E k2 9C67lQ9EEAi^^E:4<6EDA:4<6E]4@>QmE:4<6EDA:4<6E]4@>k^2m]k^Am
kAmp=D@ E@ 36 :?5F4E65 2C6 r9C:D !:C49[ tC:4 p?56CD@?[ yF=:6 vF?K6=[ {J?? !282?[ (2J=@? !6EE6E 2?5 E96 `hhh 32D632== E62>]k^Am